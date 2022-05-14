Евровидение-2022: онлайн-трансляция финала

Сегодня станет известно, кто стал победителем "Евровидения 2022"

В субботу, 14 мая, в 22:00 в итальянском городе Турин пройдет гранд-финал 66-ого международного песенного конкурса"Евровидение-2022". На арене "Пала Альпитур" за место в финале боролись представители 40 стран, из которых в ходе полуфиналов 10 и 12 мая было определено 25 самых достойных.

Отметим, что посмотреть финал "Евровидения-2022" можно будет онлайн на YouTube-канале конкурса, также трансляция будет проходить на нескольких платформах "Суспільного": телеканале UA: КУЛЬТУРА, ютуб-канале Евровидение Украина, фейсбук-странице Евровидения, и на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення". "Телеграф" также будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала конкурса.

За день до финала состоялась традиционная жеребьевка, в ходе которой стал известен порядок выступлений финалистов. Представитель от Украины и безусловный фаворит букмекеров — группа Kalush Orchestra будут выступать в первой половине гранд-финала под номером 12.

Порядок выступлений всех участников в финале Евровидения-2022:

Прямая трансляция гранд-финала "Евровидения 2022:

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны. Отметим, что конкурсная песня Stefania еще до конкурса приобрела широкую популярность.

Также "Телеграф" писал, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.