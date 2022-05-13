Фінал "Євробачення-2022": де і коли дивитися, як голосувати в Україні та за кордоном

14 травня стане відомо, хто став переможцем 66-го пісенного конкурсу

У суботу, 14 травня, в італійському місті Турин відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", за результатами якого визначиться переможець 66-го конкурсу. У вирішальній пісенній битві візьмуть участь 25 країн, більшість з яких визначилися в ході півфіналів 10 та 12 травня. Зокрема, у фіналі "Євробачення" виступить і український гурт Kalush Orchestra з конкурсною піснею Stefania.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись фінал "Євробачення-2022", які канали транслюватимуть конкурс з телебачення та в мережі, як голосувати в Україні та за кордоном.

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Де і коли дивитись фінал "Євробачення"

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 14 травня, о 21:00 за центральноєвропейським часом та о 22.00 за Києвом. У боротьбі за місця у фіналі зійдуться учасники з 25 країн: по 10 учасників з кожного півфіналу та країни "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція).

Переглянути другий півфінал "Євробачення-2022" онлайн можна буде на YouTube-каналі конкурсу Eurovision Song Contest. Крім того, "Суспільне" транслюватиме "Євробачення" на кількох платформах одночасно:

Телебачення:

Діджитал:

Слухати:

У Польщі "Євробачення" транслює канал TVP, у Чехії — СТ, у Німеччині — ARD, в Італії — RAI, у Франції — FT. З повним списком мовників можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу.

"Телеграф" вестиме текстову онлайн-трансляцію.

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Як голосувати у фіналі "Євробачення-2022"

З України можна голосувати за будь-якого учасника, окрім представника нашої країни — гурту Kalush Orchestra, який виступатиме під номером 12. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером фіналіста, за якого голосуєте.

Українці, які перебувають за межами України та мають європейські номери, голосують за такими ж правилами. Тобто ті, хто живе у країнах-учасницях фіналу, можуть голосувати за будь-якого фаворита, але не за представника країни, в якій вони проживають.

Читайте також: Категорія Культура Як проголосувати за Україну на Євробаченні з Польщі та інших країн ЄС: інструкція Оскільки багато українців зараз перебувають за кордоном, вони можуть підтримати своїми голосами представника України.

Представники від України гурт Kalush Orchestra залишаються незмінними лідерами в рейтингу експертів. Аналітики обіцяють Kalush Orchestra 60% перемоги у фіналі "Євробачення-2022".

Нагадаємо, що "Євробачення-2022" проходить в італійському місті Турин, а через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі рф активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.