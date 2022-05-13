Финал "Евровидения-2022": где и когда смотреть, как голосовать в Украине и за рубежом

14 мая станет известно, кто стал победителем 66-ого песенного конкурса

В субботу, 14 мая, в итальянском городе Турин состоится гранд-финал "Евровидения-2022", по результатам которого определится победитель 66-го конкурса. В решающей песенной битве примут участие 25 стран, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 мая. В частности, в финале "Евровидения" выступит и украинская группа Kalush Orchestra с конкурсной песней Stefania.

"Телеграф" рассказывает, де и когда смотреть финал "Евровидения-2022", какие каналы будут транслировать конкурс по телевидению и в сети, как голосовать в Украине и за рубежом.

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Где и когда смотреть финал "Евровидения"

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 14 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени и в 22.00 по Киеву. В борьбе за места в финале сойдутся участники с 25 стран: по 10 участников из каждого полуфинала и страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция).

Посмотреть второй полуфинал "Евровидения-2022" онлайн можно будет на YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest. Кроме того, "Суспільне" будет транслировать "Евровидение" на нескольких платформах одновременно:

Телевидение:

Диджитал:

Слушать:

В Польше "Евровидение" транслирует канал TVP, в Чехии — СТ, в Германии — ARD, в Италии — RAI, во Франции — FT. С полным списком вещателей можно ознакомится на официальном сайте конкурса.

"Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

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Как голосовать в финале "Евровидения-2022"

Из Украины можно голосовать за любого участника, кроме представителя нашей страны — группы Kalush Orchestra, которые будут выступать под номером 12. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером финалиста, за которого голосуете.

Украинцы, которые находятся за пределами Украины и имеют европейские номера, голосуют по таким же правилам. То есть, те, кто живет в странах-участницах финала могут голосовать за любого фаворита, но не за представителя страны, в которой они проживают.

Читайте также: Категория Культура Как проголосовать за Украину на Евровидении из Польши и других стран ЕС: инструкция Поскольку многие украинцы сейчас находятся за границей, они могут поддержать своими голосами представителя из Украины.

Представители от Украины группа Kalush Orchestra остаются несменными лидерами в рейтинге экспертов. Аналитики сулят Kalush Orchestra 60% победы в финале "Евровидения-2022".

Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.