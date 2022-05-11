Как проголосовать за Украину на Евровидении из Польши и других стран ЕС: инструкция

Поскольку многие украинцы сейчас находятся за границей, они могут поддержать своими голосами представителя из Украины.

Во вторник, 10 мая, с первым полуфиналом стартовал 66-й международный песенный конкурс "Евровидение", который в 2022-м году проходит в итальянском городе Турин. Увы, но голосовать за представителя от своей страны нельзя, однако те украинцы, которые проживают за рубежом, поддержать группу Kalush Orchestra могут.

"Телеграф" рассказывает, как украинцам, находящимся за границей, можно проголосовать за представителя от Украины, а также об особенностях европейского голосования.

Как проголосовать за участника Евровидения-2022 из-за границы

По правилам конкурса, в полуфиналах "Евровидения" право голосовать имеют только те страны, участники которых выступают в конкретном полуфинале, и только за тех, кто выступал. За представителя своей страны — голосовать нельзя. То есть, если Украина выступала в первом полуфинале, то украинцы могли голосовать за те страны, которые также выходили на сцену в этот день.

Однако те украинцы, которые проживают в Европе и имеющие европейские телефонные номера, могут голосовать за любого фаворита, и в том числе и за представителей Украины, однако по тем же правилам. К примеру те, кто живет в Польше, Эстонии, Румынии, Грузии, Чехии и других странах-участниках второго полуфинала, смогут голосовать за своих фаворитов в четверг, 12 мая, но не за участников стран, в которой они проживают. Также во втором полуфинале могут голосовать жители Германии, Великобритании и Испании.

Участники второго полуфинала Евровидения 2022, которое состоится 12 мая

Условия голосования из европейских стран за участников в финале, будут оглашены дополнительно во время прямой трансляции. Однако в принципе голосование будет проходить по тому же принципу: из Украины и с украинских номеров нельзя отправлять голоса за Kalush Orchestra, но с европейских номеров это будет возможно.

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Напомним, что Украина — безоговорочный фаворит букмекеров на победу в 2022-м году. Более того, в этом году украинцы установили рекордный коэффициент на победу — 49%. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах.

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Кто уже прошел в финал "Евровидения 2022"

По итогам зрительского голосования первыми финалистами 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022" стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов. А всего в первом полуфинале на сцене выступили 17 участников из 17 стран. Не удалось пройти в финал: Албании, Латвии, Словении, Болгарии, Дании, Австрии и Хорватии.

Также напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.