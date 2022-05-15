Росіяни казяться від перемоги України на "Євробаченні-2022"

Перемога Kalush Orchestra стала "кісткою у горлі" у російських блогерів

У суботу, 14 травня, відбувся фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2022 році проходив в італійському місті Турин. Переможцем конкурсу стали представники України – гурт Kalush Orchestra.

Одразу після оголошення результатів глядацького голосування в соцмережах та месенджерах жителі країни-агресора росії, у яких у 2022 році відібрали право на участь у конкурсі через військове вторгнення в Україну, а також право голосувати за улюбленого артиста, стали активно обурюватись тим, що перемога українців — несправедлива, адже вона нібито пов’язана з політикою більше, ніж із музикою.

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"Українці на Євробаченні спровокували надзвичайний скандал. Вони, виконавши номер, виступили з політичною заявою зі сцени, порушивши правила огляду пісень та танців", "Ні, я звичайно завжди вважав євробачення не конкурсом талантів, а політизованим г*вном, але сьогодні прям пробито днище", — пишуть російські блогери в Телеграм-каналах.

Крім того, "палає" і на російських фан-сторінках Євробачення.

Проте, попри "виття на болотах", решта користувачів в мережі щиро радіє нашій перемозі.

Нагадаємо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.