"Дякую, ви на своєму місці": українці у захваті від вчинку Kalush на Євробаченні-2022

Українці донесли важливий меседж зі сцени

У суботу, 14 травня, гурт Kalush Orchestra виступив у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2022, який проходить у Турині (Італія).

Український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі".

Слід зазначити, що на Євробаченні заборонено будь-які політичні гасла. Теоретично українську групу можуть зняти із конкурсу. Додамо, що букмекери оцінювали їхню перемогу досить високо. У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав значно важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.

У мережі підтримали Kalush Orchestra, які нагадали світові про ситуацію на Азовсталі

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Слідкувати за фіналом Євробачення-2022 можна у нас на сайті.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути росію від участі. Крім того, у росіян забрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, росіяни активно обурюються можливою перемогою України на пісенному конкурсі.