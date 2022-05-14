Понад два місяці під обстрілами у підвалах: як виглядають захисники "Азовсталі" (фото)

Українські захисники продовжують залишатися на території обложеного заводу

Поки в Україні та в багатьох країнах світу обговорюють питання про те, як евакуювати поранених бійців з обложеного російськими військами заводу "Азовсталь", українські захисники у Маріуполі продовжують захищати його територію від окупантів.

"Телеграфу" вдалося отримати знімки бійців, які продовжують перебувати на заводі.

На фото також видно умови, в яких українським захисникам доводиться жити ось уже понад два з половиною місяці.

Як відомо, бої за Маріуполь почалися наступного дня після початку російського вторгнення в Україну. Під час масштабних обстрілів та бомбардувань у місті було знищено або пошкоджено близько 95% усіх будівель.

Наразі українські війська утримують лише територію заводу "Азовсталь".

Як повідомлялося раніше, родичі захисників заводу звернулися до генсека Китаю Сі Цзіньпіню з проханням допомогти врятувати українців, сподіваючись, що російський диктатор Володимир Путін може його послухати.

Крім того, вони пояснили, що закликають світових лідерів провести процедуру екстракції, яка передбачає, що бійців буде доставлено на територію нейтральної країни з гарантією більше не брати участь у боях.