Дружини захисників "Азовсталі" звернулися до ще одного світового лідера: "путіну буде важко відмовити"

Родичі військових роблять усе можливе та неможливе для порятунку своїх

Родичі українських військовослужбовців, які зараз перебувають у російському оточенні на "Азовсталі" у Маріуполі, звернулися до китайського лідера Сі Цзіньпіня. Раніше дружини бійців просили вплинути на володимира путіна самого Папу Римського, проте успіхом це не увінчалося. Генсека Китаю, вірять рідні військових, російський диктатор може послухати.

Про це стало відомо із брифінгу родичів захисників Маріуполя у суботу, 14 травня.

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За словами Наталії Зарицької, дружини одного з військовослужбовців, які перебувають на "Азовсталі", назвала Сі Цзіньпіня "людиною, якій путіну важко відмовити".

"Ми знаємо, що сильні і благородний Китай може прийняти рішення, ми просимо Сі Цзіньпіня виявити велику любов і велику східну мудрість, і приєднатися до порятунку… Ми віримо, що Китай не залишиться осторонь. Ми просимо Сі Цзіньпіня зробити все для порятунку світових цінностей, для порятунку захисників Маріуполя", — наголосила жінка.

Підтримує таку ідею і Юлія Тарасенко, чий чоловік писав їй, що "Азовсталь" стала справжнім пеклом на землі.

"Ми дуже вдячні всім світовим лідерам, але залишилася найбільш впливова людина, з якою рахуються путін і росія, — зазначила вона. — Просимо Сі Цзіньпіня приєднатися до організації процедури екстракції на територію Туреччини".

Як додала дружина одного з прикордонників, які перебувають у Маріуполі, якщо подібна евакуація відбудеться, то врятовані військовослужбовці більше не братимуть участі в обороні України.

Раніше ми розповідали, через що зараз проходить дружина одного з морпіхів, що залишилися на "Азовсталі", день за днем чекаючи на можливість зв’язатися з чоловіком. За словами Руслани Волинської, зателефонувати чоловікові вдається лише раз на кілька тижнів, але вона постійно йому нагадує, що дочекається його повернення.

Також "Телеграф" розповідав трагічну історію кохання військовослужбовців, які пробули подружньою парою лише три доби, після чого чоловік загинув під час чергового бойового завдання у Маріуполі.