Дружини захисників Маріуполя зустрілися з Папою Римським: "Він наша остання надія"

Понтифік пообіцяв, що зробить все можливе і молитиметься за бійців "Азову"

Дружини бійців полку "Азов" Катерина Прокопенко та Юлія Федосюк, які розповідали про жахливі умови перебування їх чоловіків на "Азовсталі", зустрілися у Ватикані з Папою Римським. Вони просили архієпископа допомогти з визволенням українських бійців зі стін маріупольського заводу, який постійно обстрілюють окупанти.

Про це у середу, 11 травня, повідомило італійське видання ANSA.

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Відомо, що українок запросили до Ватикану після того, як вони написали Папі листи з проханням допомогти їх чоловікам. Понтифік відповів на них листом-запрошенням.

Вже під час зустрічі з Папою Римським жінки показали йому останні фотографії з "Азовсталі", а Юлія Федосюк зазначила, що він їх остання надія. За даними видання Corriere Della Sera, розмова жінок бійців "Азовсталі" з понтифіком тривала майже 5 хвилин.

"Чоловік написав мені день тому, що навіть вода у техніці закінчується, і попросив пошукати статтю про те, як прожити без води якнайдовше. Боюся втратити, звичайно, але ще й злюся, тому що нічого не можу зробити, це жахливо, те, що відбувається на "Азовсталі" схоже на реаліті-шоу і нам ніхто не допомагає, тому ми сподіваємось на Папу — він наша остання надія", — повідомила Юлія Федосюк.

А Катерина Прокопенко після зустрічі з Папою зазначила, що він обіцяв молитися за бійців "Азову" та зробити все, що у його силах.

Дружини бійців "Азову" просять у Папи Франциска допомогти врятувати їх чоловіків з "Азовсталі"

Про зустріч з Папою також написав видавець російського інтернет-видання "Медіазона" (визнане у РФ "іноагентом") Петро Верзілов. Він зазначив, що був там разом з дружинами бійців "Азову" та просив Франциска допомогти українським воїнам.

"Разом із Катею Прокопенко, дружиною командира захисників Маріуполя на Азовсталі, та Юлею Федосюк, дружиною іншого бійця, ми зустрілися з Папою, щоб просити його взяти участь у долі захисників Азовсталі", — написав Верзілов у своєму Twitter-акаунті, прикріпивши відповідне фото.

Верзілов, Федосюк та Прокопенко на зустрічі з Папою Римським

Варто зазначити, що публікацію російського журналіста у мережі сприйняли вкрай негативно, зазначивши, що він "приписався" до жінок бійців "Азову" виключно заради самопіару.

Нагадаємо, 7 травня у Кабміні повідомили, що всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з території заводу "Азовсталь". Тепер на порятунок чекають безпосередньо військові, а їх родичі просять владу зробити все можливе для збереження життів бійців.