Нам не потрібні Герої посмертно: сім'ї захисників Маріуполя просять врятувати їх через Туреччину

Для оборонців Маріуполя полон у росіян означатиме лише смерть, тому здаватися вони не будуть

Критична ситуація на маріупольській "Азовсталі", де все ще тримають оборону десятки українських військових, змушує їх родичів стукати у всі двері, аби наших воїнів все ж евакуювали із заблокованого російськими окупантами підприємства. Можливим шляхом евакуації родини бійців називають Туреччину.

Так, Юлія Федосюк (дружина бійця Арсенія Федосюка, який зараз перебуває на заводі і має осколкове поранення в ногу) у коментарі "24 каналу" зазначила, що її чоловік воює на сході з 2014 року, а на "Азовсталі" він перебуває останні 2 тижні. Дівчина каже, що на завод їм вдалося потрапити дивом, адже її чоловік перебував в групі захисників Маріуполя, яка базувалася на правому березі міста. У якийсь момент їх взяли у кільце, однак військовим вдалося з нього вибратися.

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"Вони прорвали кільце під обстрілами, під артилерією, танками й так далі, переплили річку між правим та лівим берегом. Переплили цю річку самотужки та дістались на "Азовсталь". Я думаю, що це одна з найфантастичніших операцій цієї війни. Тому що це мужність найвищого ґатунку, на мій погляд", — розповіла дружина захисника Маріуполя.

Те, що зараз відбувається на "Азовсталі", жахає дружину військового — у бійців закінчуються запаси їжі та води. Юлія Федосюк каже, що її чоловік вже просив її пошукати інформацію, як вижити без води. Крім того, завод постійно обстрілюють ракетами, скидають по ньому бомби. Попри це, ніхто з українських військових навіть не думає здаватися, адже для них це означатиме лише смерть.

"Полон для військових полку захисників Маріуполя неможливий. Єдине, що можливо, – це гуманітарний коридор і екстракція в третю країну, щоб вони там перебували до завершення цієї війни. Ми добиваємось цього, ми просимо депутатів, просимо політиків всіх країн натиснути на Путіна, щоб він їх відпустив", — резюмувала Юлія Федосюк.

Юлія та Арсеній Федосюки

Колишні мешканці Маріуполя — жінка Оксана та її 9-річний син Климентій — закликають світ допомогти врятувати їх тата, який також є бійцем полку "Азов" й зараз перебуває у сховищах маріупольського заводу. Чоловік дуже рідко пише своїй родині, адже в підвалах підприємства дуже складно зловити покриття. Його повідомлення обмежуються словами: "Я ще живий".

Син азовця — 9-річний Климентій каже, що дуже сильно сумує за татом та пишається ним.

"Боюся, що він може не вернутися. Не хочу про це думати. Коли я виросту, то теж піду воювати", — каже син бійця.

Жінка українського воїна закликає владу докласти усіх можливих зусиль, щоб врятувати бійців, які тримають оборону на "Азовсталі".

"І вдень, і вночі я молюся, щоб побачити свого чоловіка. Я хочу з ним зустріти свою старість. Ми хочемо ще народити дітей. Нам не потрібно нічого, тільки щоб він звідти вийшов. Просто хочемо жити", — каже Оксана.

Тим часом, як передає "Перший Криворізький", 7 травня у Кривому Розі відбувся спільний брифінг жінок, матерів та сестер військових, які зараз перебувають в Маріуполі та на "Азовсталі".

Одна з жінок — Анастасія Касьянчук — розповіла, що її чоловік ще на початку березня отримав на фронті поранення й потрапив у госпіталь, але дружині нічого не сказав. Жінка також просить владу евакуювати військових з Маріуполя.

"Я хочу, щоб у мого сина був батько. Нам не потрібні Герої посмертно, нам він потрібен дома. Мені — чоловік, а сину — батько", — заявила Анастасія Касьянчук.

Раніше повідомлялося, що командир "Азова" Денис Прокопенко видав гучні подробиці про командира 36 бригади морпіхів, зазначивши, що блокади Маріуполя та заводу "Азовсталь" можна було б уникнути.