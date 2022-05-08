Бої за "Азовсталь": замкомандира "Азова" виступив із різкими заявами
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Захисники Маріуполя звинуватили деяких політиків у цинізмі
Російські окупанти не припиняють обстрілу території заводу "Азовсталь" у перервах між евакуацією, тому бійці батальйону НГУ "Азов" закликають українських політиків активізувати зусилля, щоб вивести з міста мирне населення.
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