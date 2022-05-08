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Бої за "Азовсталь": замкомандира "Азова" виступив із різкими заявами

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бійці Паламар та Самойленка Новина оновлена 08 травня 2022, 15:11
Бійці Паламар та Самойленка

Захисники Маріуполя звинуватили деяких політиків у цинізмі

Російські окупанти не припиняють обстрілу території заводу "Азовсталь" у перервах між евакуацією, тому бійці батальйону НГУ "Азов" закликають українських політиків активізувати зусилля, щоб вивести з міста мирне населення.

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Бійці Паламар та Самойленка
Україна
Бої за "Азовсталь": замкомандира "Азова" виступив із різкими заявами
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Дата публікації
Категорія
Бійці Паламар та Самойленка
Бої за "Азовсталь": замкомандира "Азова" виступив із різкими заявами
Дата публікації
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