Защитники Мариуполя обвинили некоторых политиков в цинизме

Российские оккупанты не прекращают обстрелы территории завода "Азовсталь" в перерывах между эвакуацией, поэтом бойцы батальона НГУ "Азов" призывают украинских политиков активизировать усилия, чтобы вывести из города мирное население.

Об этом сообщил замкомандира подразделения Святослав Паламар (позывной "Калина") во время брифинга 8 мая.

Он отметил, что бои за территорию завода продолжаются, а за предыдущую ночь было зафиксировано 25 вылетов российской авиации, включая и стратегических бомбардировщиков. Кроме того, обстрелы ведутся из ствольной артиллерии и минометов.

Паламар добавил, что не может с уверенностью заявить, что все мирные жители были эвакуированы с территории завода, поскольку туда не приезжали представители международных структур или правительства Украины. Кроме того, туда не присылали спецтехнику, чтобы разобрать все завалы.

"И очень жаль, что это все происходит с резкими словами о том, что "нам удалось", "мы все сделали", приказ исполнен" и так далее", — сказал он.

Также он отметил, что даже во время так называемого "режима тишины" продолжают гибнуть украинские защитники. Так два дня назад во время эвакуации погибли трое украинских военных, а еще шесть были ранены.

"Очень больно то, что от некоторых политиков во время переговоров было слышно заявление, что вы ребята занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских. Это было сказано нашему командиру, герою Украины Денису Прокопенко", — сказал Паламар.

Он отметил, что Прокопенко является тем человеком, который управляет обороной Мариуполя, а "какие-то свои дела" как раз и подразумевают защиту населения.

Боец добавил, что такие заявления от некоторых политиков свидетельствуют о том, что у них "нет такта, а есть лишь цинизм".

Как сообщалось ранее, 7 мая министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали с территории завода и добавила, что "приказ президента выполнен"

Тем временем в сети появился документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада", в котором рассказываются истории людей, эвакуированных с территории "Азовстали" и переживших все ужасы бомбардировок и обстрелов.