Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук

Часть мариупольской гуманитарной операции завершена

В субботу, 7 мая, на 73-й день полномасштабного вторжения рф в Украину с "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Верещук отметила, что приказ президента Украины Владимира Зеленского об эвакуации мирных граждан с территории завода был выполнен.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", — написала Верещук.

Ирина Верещук сообщила об эвакуации детей, женщин и пожилых людей с Азовстали

Напомним, в пятницу, 6 мая, с мариупольского завода "Азовсталь", на территории которого идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, удалось эвакуировать 50 человек.

Ранее сообщалось, что на "Азовсталь", который бомбили и обстреливали много дней подряд, ворвались российские войска. В сети появились снимки со спутника территории завода от Planet Labs PBC. Они датированы 4 мая. На них видны последствия штурма.

Жизнь в блокадном Мариуполе показали в документальном фильме с красноречивым названием "Мариуполь. Хроники ада".