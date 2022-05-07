Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях

Оперативно о главном за 7 мая

Украина противостоит российским захватчикам 73 дня подряд. За последние сутки украинским военнослужащим на Харьковском направлении удалось восстановить контроль над пятью населенными пунктами и еще дальше отбросить оккупантов. А судя по последней карте боев от британской разведки, вражеская армия вообще затихла на нескольких направлениях. По всей вероятности, оккупанты активно готовятся к 9 мая — предполагают, что в этот день путин может объявить Украине войну. В связи с этим международное сообщество, поддерживающее Украину, уже сделало ряд важных заявлений, предупредив кровавого диктатора о последствиях его жестоких планов.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 7 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 6 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сбито как минимум 14 российских беспилотников "Орлан-10".

Президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине, в том числе снарядов и радиолокационных станций.

Напомним, что о ситуации в стране за 4 мая можно прочитать в новости: "Война — день 70: россияне рвутся на "Азовсталь" и ударили ракетами по крупным городам".

Информация о событиях в Украине за 5 мая доступна в трансляции: "Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец".

Ознакомиться с новостями за 6 мая можно в материале: "Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских".