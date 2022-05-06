Из "Азовстали" за день удалось эвакуировать десятки украинцев: подробности

Оккупанты продолжают устраивать провокации на территории предприятия

В пятницу, 6 мая, с мариупольского завода "Азовсталь", на территории которого идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, удалось эвакуировать 50 человек — женщин, детей и пожилых граждан.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, эвакуационная колонна простояла возле "Азовстали" почти весь день, ведь там велись бои, а также происходили другие провокации со стороны российских оккупантов. Несмотря на это, с завода удалось забрать 50 украинцев — среди них женщины, дети и люди преклонного возраста.

При этом Верещук отметила, что граждан, ожидавших эвакуации на Порт Сити забрать не удалось. Причиной тому стала нехватка времени. Однако утром в субботу, 6 мая, эвакуация из разных точек Мариуполя продолжится.

"Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянное. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье", — добавила министр.

Ранее сообщалось, что убежище в помещениях под заводом "Азовсталь" нашли много гражданских, вынужденных спасаться от российских бомбардировок города. Их мужественно обороняют бойцы "Азова", однако сейчас и у них заканчиваются питьевая вода и продовольствие. Только за последние несколько дней при содействии Красного креста и ООН удалось организовать эвакуацию части осажденных на контролируемую властями Украины территорию.