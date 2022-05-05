Бои за "Азовсталь": замкомандира "Азова" опроверг слова Арестовича

Выбить россиян с территории предприятия пока не удалось

Российские оккупанты продолжают штурмовать территорию мариупольского завода "Азовсталь" и вытеснить их за пределы предприятия не удалось. Ожесточенные бои не утихают.

Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной – "Калина") в комментарии 24 каналу.

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"Их не выбили, захватчики до сих пор там. Никто никого не выбил, они (россияне – ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", — заявил Паламар.

Таким образом, бойцы полка "Азов" опровергли заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что украинским военнослужащим якобы удалось оттеснить российских оккупантов с территории завода "Азовсталь".

Напомним, что российским оккупантам удалось прорваться на завод "Азовсталь" 3 мая. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, причиной прорыва обороны предприятия могло стать то, что один из работников предал Украину и рассказал россиянам о тайных подземных ходах к заводу.

Уже 4 мая командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что на территории Азовстали идут тяжелые кровопролитные бои, а ситуацию там он назвал крайне сложной.