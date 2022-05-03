Оккупанты пошли на штурм "Азовстали" - журналист об атаке в Мариуполе

"Азовсталь" бомбят несколько часов, на заводе масштабный пожар

Несмотря на обещания кровавого российского лидера Владимира Путина не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, российские захватчики начали наступление на комбинат. Прямо сейчас оккупанты пытаются прорваться на территорию металлургического предприятия.

Об этом во вторник, 3 мая, в своем Телеграмм-канале написал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Эту же информацию ему подтвердил заместитель командира полка "Азов".

"Просто сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", — говорится в тексте публикации.

По словам журналиста, перед началом штурма мариупольской "Азовстали" российская авиация в течение нескольких часов безостановочно бомбила территорию завода. В результате обстрелов возник масштабный пожар, столб дыма от которого простирается на десятки метров.

Пожар на территории "Азовстали"

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя отказ путина от штурма "Азовстали", заявил, что убежден в том, что россияне осознали свою неспособность атаковать мариупольский завод, не понеся огромных потерь.