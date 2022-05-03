Укр

Оккупанты пошли на штурм "Азовстали" - журналист об атаке в Мариуполе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1097
Многострадальный Мариуполь Новость обновлена 03 мая 2022, 14:48
Многострадальный Мариуполь

"Азовсталь" бомбят несколько часов, на заводе масштабный пожар

Несмотря на обещания кровавого российского лидера Владимира Путина не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, российские захватчики начали наступление на комбинат. Прямо сейчас оккупанты пытаются прорваться на территорию металлургического предприятия.

Об этом во вторник, 3 мая, в своем Телеграмм-канале написал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Эту же информацию ему подтвердил заместитель командира полка "Азов".

"Просто сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", — говорится в тексте публикации.

По словам журналиста, перед началом штурма мариупольской "Азовстали" российская авиация в течение нескольких часов безостановочно бомбила территорию завода. В результате обстрелов возник масштабный пожар, столб дыма от которого простирается на десятки метров.

Пожар на территории "Азовстали"
Пожар на территории "Азовстали"

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя отказ путина от штурма "Азовстали", заявил, что убежден в том, что россияне осознали свою неспособность атаковать мариупольский завод, не понеся огромных потерь.

Теги:
#Россия #Азовсталь #Штурм #Мариуполь
Многострадальный Мариуполь
В регионах
Оккупанты пошли на штурм "Азовстали" - журналист об атаке в Мариуполе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Многострадальный Мариуполь
Оккупанты пошли на штурм "Азовстали" - журналист об атаке в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
В Одессе снова гремят взрывы: что известно на данный момент
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский
Дата публикации
Категория
Царев немало наговорил за свою "политическую карьеру"
Цареву вынесли приговор, но срок могут изменить на "пожизненное"
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США