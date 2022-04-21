Арестович объяснил громкое заявление путина по "Азовстали"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2015
Есть две основных причины отказа путина от изначального плана
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что россияне осознали свою неспособность атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, не понеся огромных потерь. Это, по его мнению, является одной из возможных причин отмены кровавым диктатором владимиром путиным приказа о взятии завода.
Более подробно Арестович объяснил во время своего ежедневного брифинга для прессы.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Эксперт уверен, что армии рф физически не хватает ресурсов для штурма "Азовстали" — чтобы потом заявить о своей победе. Поэтому последний оплот украинских военнослужащих было решено просто заблокировать. При этом наши защитники продолжают держать оборону и давать достойный отпор.
"Еще отказ может быть объяснен тем, что они перебросили часть своих войск чуть севернее", — предполагает Алексей Арестович.
Подобные маневр российские войска могли сделать для того, чтобы выполнить "главный приказ" — выйти на админграницы Донетчины и Луганщины.
Арестович сразу подчеркнул: этого у россиян не получится, потому что украинское сопротивление слишком сильное.
Ранее мы писали о том, на сколько, по мнению Арестовича, у российских войск на Донбассе еще хватит сил для полноценных и масштабных сражений. Спойлер — не так и долго, если учитывать общую продолжительность войны.
Также военный эксперт предположил три основных варианта развития событий на украинско-российском фронте до сакральной для путина даты — 9 мая.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-