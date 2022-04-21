Укр

Арестович объяснил громкое заявление путина по "Азовстали"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
2015
Арестович считает, что армия рф не способна выполнить большинство поставленных руководством задач Новость обновлена 21 апреля 2022, 13:51
Арестович считает, что армия рф не способна выполнить большинство поставленных руководством задач

Есть две основных причины отказа путина от изначального плана

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что россияне осознали свою неспособность атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, не понеся огромных потерь. Это, по его мнению, является одной из возможных причин отмены кровавым диктатором владимиром путиным приказа о взятии завода.

Более подробно Арестович объяснил во время своего ежедневного брифинга для прессы.

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Эксперт уверен, что армии рф физически не хватает ресурсов для штурма "Азовстали" — чтобы потом заявить о своей победе. Поэтому последний оплот украинских военнослужащих было решено просто заблокировать. При этом наши защитники продолжают держать оборону и давать достойный отпор.

"Еще отказ может быть объяснен тем, что они перебросили часть своих войск чуть севернее", — предполагает Алексей Арестович.

Подобные маневр российские войска могли сделать для того, чтобы выполнить "главный приказ" — выйти на админграницы Донетчины и Луганщины.

Арестович сразу подчеркнул: этого у россиян не получится, потому что украинское сопротивление слишком сильное.

Ранее мы писали о том, на сколько, по мнению Арестовича, у российских войск на Донбассе еще хватит сил для полноценных и масштабных сражений. Спойлер — не так и долго, если учитывать общую продолжительность войны.

Также военный эксперт предположил три основных варианта развития событий на украинско-российском фронте до сакральной для путина даты — 9 мая.

Теги:
#Украина #Россия #Азовсталь #Война #Мариуполь #Алексей Арестович
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