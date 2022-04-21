путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину

Российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются наши защитники и мирные жители, "нецелесообразно". При этом он отдал приказ заблокировать промышленную зону города, чтобы туда никто не мог добраться.

Подробности сообщают росСМИ, ссылаясь на встречу путина с министром обороны рф сергеем шойгу 21 апреля.

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Свое решение путин аргументировал тем, что "сейчас особенно" нужно думать о здоровье и жизни российских солдат и офицеров. Это при том, что за время войны в Украине уже погибло минимум 21 тысяча оккупантов, и это количество лишь продолжит увеличиваться.

"Не нужно лезть в эти катакомбы, ползать там под землей, по этим промышленным объектам", — заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что следует заблокировать все подходы и выходы из промышленной зоны, где сейчас находится "Азовсталь". Это тот же район, где на днях сбросили авиабомбу на здание больницы — внутри находились мирные жители и раненные украинские бойцы.

К слову, отметим, что на встрече с путиным шойгу отчитался о взятии Мариуполя российской армией. По его мнению, наличие украинских защитников на "Азовстали" не предоставляет угрозы, поэтому город можно считать оккупированным.

Следует добавить, что уничтожение украинских военных в Мариуполе было той причиной, которая поставила бы точку в мирных переговорах с официальной Москвой. Об этом сначала говорил украинский президент Владимир Зеленский, а затем подтвердил и глава МИД Дмитрий Кулеба.

При этом существовал даже вариант обменять беглого политика Виктора Медведчука на жителей и защитников Мариуполя, однако такое предложение не особо заинтересовало российскую сторону. При этом украинские власти считали подобную идею вполне целесообразной.