Россияне сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе, — Тарута

В помещении больницы от обстрелов скрывались женщины и дети.

Российские оккупанты на 55-й день войны сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе. По предварительным данным, под завалами могут находиться около 300 человек, в том числе дети.

Об этом сообщил украинский народный депутат Сергей Тарута на своей странице в Facebook.

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По его словам, в уцелевшей части больницы находились раненые украинские военнослужащие. Кроме того, там прятались от обстрелов мариупольцы с детьми, ведь в полуразрушенном городе прятаться больше негде.

Тарута добавил, что СБУ накануне перехватило разговор российского оккупанта, говорившего жене о приказе "сравнять с землей "Азовсталь"". Диалог был таким:

– Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные? — переспрашивает голос жены.

– Приказ: "ровнять с землей", — отвечает орк. – Кто мирные? Остались только патриоты и очень умные.

Нардеп назвал это ничем иным, как геноцидом украинского народа и призвал мировое сообщество остановить эти зверства.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в зоне "Азовстали" и близлежащих районах уже давно никто из гражданских не скрывается. Тем самым он опроверг информацию, что в больнице могли находиться сотни людей.

"Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали" под сильной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы. Выводы делайте сами. Комментировать здесь особо нечего", — сообщил он.

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Напомним, что предыдущую бомбу российская авиация сбросила по зданию драмтеатра в Мариуполе в среду, 16 марта. В то время в здании скрывались сотни мирных жителей, преимущественно женщины и дети.

Судя по кадрам с места происшествия, оккупанты сбросили на здание мощную авиабомбу, из-за чего оно превратилось в руины. При этом известно, что по обе стороны здания горожане нарисовали две большие надписи "Дети", чтобы избежать бомбардировки. Впрочем, россиян это не остановило.

Утром 17 марта стало известно, что бомбоубежище выдержало удар, а потому уже утром из-под обломков здания начали эвакуировать испуганных, но все же живых людей.