Война - день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города

Оперативно о главном 19 апреля

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 55 дней назад. За это время вражеская армия потеряла десятки тысяч солдат и за последние недели на фоне этого полностью сменила тактику и перешла в наступление на Донбассе. В СНБО сообщают, что российские оккупанты пытались атаковать почти по всей линии фронта на Донбассе и Слобожанщине, однако получили достойный отпор от ВСУ и понесли серьезные потери. А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наши военные не уступят оккупантам ни на шаг, и победа Украины в войне — это только вопрос времени. Между тем, США заговорили об очередном санкционном пакете против России — на этот раз под удар могут попасть военно-промышленный комплекс и цепи поставок.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 19 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Украинские защитники за сутки смогли поразить семь воздушных целей российских оккупантов. Среди них самолет Су-30, а также 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты

00:00 В Николаеве прогремело несколько взрывов, сообщил городской голова Сенкевич.

В США готовят новый пакет санкций против россии, который должен ударить по российскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, что о главных событиях 16 апреля можно узнать в материале: "Война – день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины".

Ключевые события российско-украинской войны за 17 апреля читайте здесь: "Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду".

А информация за 18 апреля доступна в материале: "Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты со злости палят ракетами".