Оккупанты точно знали, что бросают бомбу в Мариуполе по детям: появилось доказательство со спутника
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Точное количество погибших в драмтеатре еще не установили.
Российские оккупанты, сбросившие мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались сотни женщин и детей, точно знали о том, кто там находится.
Подтверждением этому служат спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies.
Все дело в том, что перед театром в Мариуполе была огромная надпись "Дети" по обе стороны здания, чтобы туда не летели авиабомбы. И эту надпись умышленно делали такой, чтобы она была заметна даже из воздуха. Однако, судя по циничному поступку российских оккупантов, они продолжают совершать геноцид в отношении украинского народа.
Стоит отметить, что на момент сброса бомбы по Мариупольскому театру там находились около тысячи мирных граждан, в том числе женщины и маленькие дети. Точное количество жертв еще не установлено.
Тем временем в сети появились жуткие фото и видео разбомбленного оккупантами театра.
Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты в Мариуполе взяли в заложники несколько сотен человек в больнице и использовали их как живой щит. Также варварское преступление россиян в городе попало на видео. Россияне устроили геноцид в Мариуполе, в городе погибло более двух тысяч мирных жителей.
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