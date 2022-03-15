Россияне устроили геноцид Мариуполя: в городе тысячи погибших, инфраструктура уничтожена (фото)

В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Жители остались без воды, еды и отопления

Российские оккупанты продолжают целенаправленно уничтожать инфраструктура Мариуполя и убивать его мирных жителей. По состоянию на 14 марта в Мариуполе погибли 2357 человек. Это официальные данные, которые приводит горсовет.

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В горсовете призвали не доверять непроверенной информации. Среди прочего, ранее появилась информация о том, что в городе уже погибли десятки тысяч человек. В горсовете подчеркивают, что это фейк.

"Да, есть разная информация о количестве погибших в Мариуполе от вражеских действий российских оккупантов – от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Но официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 составляет примерно 2357 погибших мариупольца. Все остальные данные по этому поводу – не соответствуют действительности", — сообщают в горсовете.

В сети также появилась информация со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что 80% жилищного фонда Мариуполя непригодны для жизни. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Разрушения в Мариуполе

При этом россияне не дают мирным жителям возможности эвакуироваться. Так, 14 марта оккупанты выпустили из города всего 160 автомобилей сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Пропустили 160 частных авто, чтобы создать видимость коридора, они приехали сейчас в Бердянск, но это ни о чем, потому что там 300 тысяч человек, а 160 авто – это максимум 600-700 человек", — рассказала Верещук.

Гуманитарные коридоры в Мариуполе

По состоянию на 15 марта из Бердянска в Мариуполь запланировано открытие гуманитарного коридора из Бердянска в Мариуполь. Из Бердянска в Мариуполь уедет гуманитарный груз с водой, медикаментами и продуктами. На обратном пути (из Мариуполя в Запорожье) он должен забрать женщин, детей и гражданских.

Из Мариуполя в Запорожье открываются гуманитарные коридоры для частных авто. Коридор работает по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка — Запорожье.

Рекомендуется гражданам для личной безопасности удалить мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позже 18:00.

При этом по состоянию на 15 марта в городе продолжаются обстрелы, то есть люди, которые выезжают на частных авто делают это на свой страх и риск.

Ситуация в Мариуполе сейчас

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что ситуация в городе критическая. Нет воды, еды и отопления. Люди вынуждены разбирать теплотрассы, чтобы пить эту воду.

Мариуполь

"Люди в городе живут в подвалах, укрытиях, они все переполнены, безусловно. Условия нечеловеческие. Без еды, без воды, без света, без тепла. Разобрали мы системы отопления и теплотрассы – сливают с них воду, чтобы пить. Последний источник воды остановился несколько дней назад. Централизованный развоз воды стал невозможным из-за постоянных обстрелов и бомбардировок. Еда – был один работающий магазин, где были более-менее запасы, он был прицельно уничтожен позавчера", — рассказал Андрющенко.

На сегодняшний день оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гумпомощи и не допускают эвакуации. Действительно ли сможет работать объявленный на сегодня гуманитарный коридор, точно не известно.

Напомним, что у путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали нелепое оправдание.