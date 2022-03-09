В осажденном Мариуполе гибнут мирные жители: озвучена страшная цифра

Россияне устроили геноцид в Мариуполе.

В среду, 9 марта, после российского авианалета на Мариуполь стало известно, что за время войны с оккупантами в городе погибли около 1300 жителей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Facebook.

"Гуманитарный караван. Идет согласование маршрута и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. Ждать – самое тяжелое, до бесконечности тяжело в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет. То же и по ситуации с первой волной эвакуации из города. Ситуация за ночь – обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити". Кроме того, оккупанты начали активно использовать авиа бомбардировки. Цель полного уничтожения города оккупантами уже не скрывается. За период блокадного геноцида российской федерации уже погибли 1300 мариупольцев. Будем бороться за каждого. Стоим", — написал Андрющенко.

Добавим, по информации главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в результате авиаудара по роддому в Мариуполе пострадали 17 человек, погибших нет. Об этом он заявил в комментарии для украинского ТВ.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал Запад закрыть небо над Украиной после авиаудара по Мариуполю.