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Варварская бомбардировка Мариуполя: новые видео разрушений детской больницы и роддома

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Последствия российской бомбежки Новость обновлена 09 марта 2022, 18:31
Последствия российской бомбежки

Российские оккупанты варварски разбомбили город.

В среду, 9 марта на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину российская авиация цинично разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Страшными кадрами поделились на telegram-канале Мариупольского городского совета.

Российская армия разбомбила объекты гражданской инфраструктуры города, в частности под авиаудар попали корпус детской больницы, а также роддом. На месте трагедии спасатели и полицейские проводят эвакуацию пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под завалами находятся люди и дети, проводится спасательная операция. На данный момент количество жертв неизвестно. Кроме того, в городе плохая связь, что усложняет сбор информации.

"Последствия авианалета русских фашистов на мирный Мариуполь. Нет слов… русские войска уничтожают город!", — сообщили местные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский после варварской атаки по роддому в жесткой форме обратился к Западу, чтобы демократические страны закрыли небо над Украиной и перестали лишь наблюдать за российским террором.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС произошло серьезное ЧП из-за действий российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь #Война с Россией
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