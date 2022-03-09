Угроза радиоактивного заражения: на ЧАЭС произошло серьезное ЧП

Опасность грозит Европе, Украине, Беларуси и рф.

На Чернобыльской атомной электростанции, которая временно подконтрольна российским войскам, произошло ЧП — отключилась электроэнергия. Из-за боев невозможно проводить ремонт и восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Кроме самой станции без света и город Славутич. К ЧАЭС идет высоковольтная линия 750 кВ. Кроме атомной электростанции отключены также и другие ядерные объекты и вся зона отчуждения. В "Энергоатоме" пояснили опасность ситуации. В хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч топливных сборок. Их необходимо постоянно охлаждать, а для этого нужно электроснабжение — без него не работают насосы.

Если охлаждения нет — температура в бассейнах выдержки поднимется, начнется испарение и окружающую среду начнут проникать радиоактивные вещества. Радиоактивную тучу может отнести как на Европу и Украину, так и на россию и Беларусь.

Также без электроснабжения не функционирует система тушения пожаров, и если снаряд попадет в станцию — возникнет возгорание. ранее сообщалось, что техника оккупантов, проезжая через ЧАЭС распространяет по Украине радиоактивную пыль.

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Ранее "Телеграф" писал, что оккупантов интересует еще одна атомная электростанция — в Запорожье. Они обстреливали ее.