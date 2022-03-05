Укр

Радиоактивная пыль: чем угрожает Украине захваченная ЧАЭС

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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ЧАЭС под контролем врага уже 10 дней Новость обновлена 05 марта 2022, 07:36
ЧАЭС под контролем врага уже 10 дней

Сотрудники станции работают на износ

На захваченной россиянами Чернобыльской атомной электростанции, возникла опасность выброса радиоактивной пыли. Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.

Как передает "УНИАН", люди на захваченной в первый день войны ЧАЭС работают бессменно уже 10 сутки. Чтобы это было возможным они распределились на две части. Но персонал истощен, люди вымотаны и это несет опасность на ядерном объекте. Сменить их пока нет гарантии. У них ограниченное питание и лекарства, их за периметр не выпускают, но и требований не выдвигают к персоналу.

Фомичев также рассказал, что через зону ЧАЭС едут техника оккупантов, проезжая зону отчуждения она вывозит радиоактивную пыль с территории. Воентехника направляется в сторону Киева и по Украине. Риск выброса также сохраняется из-за опасности военных действий в окрестностях ЧАЭС. Они могут зацепить конструкции четвертого энергоблока, часть из которых — нестабильны.

Ранее "Телеграф" писал, что захватчики пытались закрепиться на Запорожской атомной электростанции, которую накануне обстреляли. Пожар на ней удалось потушить, а саму станцию — вернуть под контроль Украину. Опасности взрыва нет, но он мог бы существенно ухудшить ситуацию не только в Украине, но и Европе и самой россии — дойдет до Урала.

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#Россия #ЧАЭС
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