Радіоактивний пил: чим загрожує Україні захоплена ЧАЕС

Співробітники станції працюють на знос

На захопленій росіянами Чорнобильській атомній електростанції виникла небезпека викиду радіоактивного пилу. Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічов.

Як повідомляє "УНІАН", люди на захопленій у перший день війни ЧАЕС працюють беззмінно вже 10 добу. Щоб це стало можливим, вони розділилися на дві частини. Але персонал виснажений, люди вимотані і це несе небезпеку на ядерному об’єкті. Гарантії зміни поки немає. В них обмежене харчування та ліки, їх за периметр не випускають, але й вимог не висувають до персоналу.

Фомічов також розповів, що через зону ЧАЕС їде техніка окупантів, проїжджаючи зону відчуження, вона вивозить радіоактивний пил з території. Воєнтехніка прямує у бік Києва та по Україні. Небезпека викиду також зберігається через загрозу воєнних дій на околицях ЧАЕС. Вони можуть зачепити конструкції четвертого енергоблока, частина з яких нестабільні.

Раніше "Телеграф" писав, що загарбники намагалися закріпитись на Запорізькій атомній електростанції, яку напередодні обстріляли. Пожежу на ній вдалося загасити, а саму станцію повернути під контроль Україну. Небезпеки вибуху немає, але він міг би суттєво погіршити ситуацію не лише в Україні, а й Європі та самій росії – дійде до Уралу.