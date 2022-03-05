Запорізька АЕС залишається під контролем України, але ворог зовсім поряд

Ситуація у місті постійно змінюється.

Україна зберігає контроль над Запорізькою АЕС, яка напередодні була обстріляна російськими окупантами.

Про це під час телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко, передає "Суспільне".

Попри те, що управління електростанцією в Енергодарі залишається в руках України, окупаційні війська контролюють периметр АЕС.

Водночас Денисенко зазначив, що ситуація у місті дуже динамічна і постійно змінюється.

"Інформація постійно оновлюється", — додав радник міністра.

Крім того, він повідомив, що під час нічних боїв у місті загинули троє військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомлялося раніше, російські війська пішли на штурм Запорізької АЕС у ніч на 4 березня, під час обстрілів було зафіксовано попадання по одному із реакторів. Також повідомлялося, що в прилеглій будівлі через це почалася пожежа.

У зв’язку з цим президент України закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.

Пізніше на ситуацію відреагували в МАГАТЕ та пообіцяли надіслати перевірку на українські АЕС, зокрема вони планують відвідати ЧАЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупантів.