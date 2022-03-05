Запорожская АЭС остается под контролем Украины, но враг совсем рядом

Ситуация в городе постоянно меняется.

Украина сохраняет контроль над Запорожской АЭС, которая накануне была обстреляна российскими оккупантами.

Об этом во время телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает "Суспільне".

Несмотря на то, что управление электростанцией в Энергодаре остается в руках Украины, оккупационные войска держат контроль над периметром АЭС.

Вместе с тем Денисенко отметил, что ситуация в городе очень динамическая и постоянно меняется.

"Информация постоянно обновляется", — добавил советник министра.

Кроме того, он сообщил, что во время ночных боев в городе погибли трое военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось ранее, российские войска пошли на штурм Запорожской АЭС в ночь на 4 марта, в ходе обстрелов было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Также сообщалось, что в прилегающем здании из-за этого начался пожар.

В связи с этим президент Украины призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

Позже на ситуацию отреагировали в МАГАТЭ и пообещали прислать проверку на украинские АЭС, в том числе они планируют посетить ЧАЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупантов.