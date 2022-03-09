Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)

Оперативно о главном 9 марта.

В Украине начался 14-ый день героического сопротивления российским оккупантам. Противник так и не смог достичь поставленных целей, хотя собирался взять крупнейшие украинские города за считанные дни, а потому все чаще подвергает обстрелам мирных жителей. Вместе с тем из самой россии постепенно уходят западные компании, а эксперты уже начали прогнозировать для страны-оккупанта близкий дефолт и обнищание населения. Страны Запада в очередной раз подчеркнули, что не собираются оставлять нашу страну наедине со своими проблемами и готовят новый "план Маршалла" для восстановления экономики Украины после того, как все закончится.

В этом материале "Телеграф" будет каждый час сообщать о наиболее важных новостях, которые произошли 9 марта. Однако вы также можете следить за оперативной обстановкой в нашем телеграм-канале, который доступен по этой ссылке.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"

А о событиях за 4 марта, читайте в материале: "Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками"

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно просмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами"