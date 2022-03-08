Главный редактор Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар детально расписал, что сейчас происходит с экономикой россии и что ее ждет в ближайшем будущем

Обзор экономики россии 1-7 марта (глава еженедельного выпуска Weekly Economic Monitor)

Общий тренд

Как и ожидалось, в течение второй недели войны стало очевидным, что санкции против россии введены правительствами США, Великобритании и ЕС недостаточны и в любом случае не способны нанести роковой экономический удар россии, заставив ее остановить или прекратить войну против Украины.

Также ведущие правительства стран G-7 и НАТО демонстрируют, как известно, недостаточную решительность в предоставлении вооружений или прямой военной помощи Украине.

Однако вторая неделя войны принесла в разы большую "порцию санкций", введенных против россии по частной инициативе частных западных компаний, чем даже планировали западные правительства:

блокировка или предупреждение о закрытии всех без исключения счетов всех резидентов россии в Европе и Северной Америке

блокировка более 100 миллионов карт Visa/Mastercard для иностранных расчетов с 4 марта и для расчетов внутри РФ с 10 марта

блокировка всех значимых международных платежных систем PayPall, Payoneer, Wise для расчетов российских резидентов (западные правительства 12 дней войны не могут заблокировать систему международных межбанковских расчетов SWIFT, за исключением только четырех крупных госбанков РФ)

закрытие 250 ведущими западными брендами своих офисов и производств в россии только в течение прошлой недели уже привело к началу "волны увольнений" как их работников так и российских партнерских предприятий, оцениваемой более чем в полмиллиона квалифицированных работников и менеджеров (IKEA -15,000 человек, VAZ-Renault –15,000 и т.п.)

Хотя, следует признать, арест $415 млрд внешних валютных резервов Центробанка россии стал крайне действенным шагом, запрограммировавшим дальнейшие фатальные события для российского банковского и фондового рынка.

После первой недели войны стало очевидным, что экономические санкции против россии нанесут существенный, хотя и не роковой удар по ее экономике. Однако их эффект будет растянут от одного-двух месяцев до полугода.

Стремительное развитие событий по экономическому ослаблению россии в течение второй недели войны указывает нам на высокую вероятность дефолта россии еще до конца марта. Также, уже в марте мы можем ожидать:

пик массовых увольнений рабочих

уровень оттока депозитов населения из банков, который приведет к началу серии банкротств в финансовом секторе

массовый кризис неплатежей из-за отключения 100 миллионов россиян от международных платежных систем.

Курс

1-7 марта рубль продолжал существовать в статусе валюты, официальный курс которого искусственно занижен для выкупа долларовой наличности у населения (105,8 RU/USD), а курс коммерческих банков продолжает свидетельствовать о двухкратной девальвации с начала войны – с 88 до 180 RU /USD.

Правда, курс рубля на биржевых торгах против доллара за пределами рф на прошлой неделе скорректировался до уровня 131/146 RU/USD.

Фондовый рынок

Здесь анализ очень короткий: торги на Московской бирже акциями российских эмитентов прекращены. Они также сняты с листинга Лондонской биржи. Стоимости у русских ценных бумаг, так же, по сути, фондового рынка, начиная с 8-го дня войны в России практически больше не существует.

Банковская система

Банк россии принял экстраординарные меры, остановившие крах на минувшей неделе и заморозившие валютно-финансовый кризис на ближайший месяц, как они считают.

На фоне массового и панического снятия наличных с депозитов россиянами, ЦБР поддержал банки рефинансированием (печатью новых денег, реальная монетарная статистика с начала войны скрывается на сайте ЦБР), что позволило банкам временно уцелеть во время "бегства вкладчиков".

Сегодня население с чрезмерной денежной массой на руках, снятой с депозитов, пытается купить наличные доллары, которых по курсу 160-200 RU/USD не хватает в продаже для всех желающих.

(Евросоюз уже запретил ввоз в РФ своей наличной валюты. Аналогичное решение ожидается и от США)

В этих условиях население скупает т. н. товары долговременного потребления (электронику, мебель и т.д.) пытаясь хотя бы спасти свои средства от инфляции. Ведущие макроэкономические эксперты россии прогнозируют на этот год 2-3-кратную девальвацию рубля и по крайней мере 30% инфляцию. Что значит, что средняя зарплата в рф может снизиться в 2022 году ниже эквивалента в 300 долларов (в Москве – ниже 620 долларов).

38% активов банковской системы рф – кредиты для населения (потребительские и ипотечные). ЦБР повысил базовую ставку до 20%, что, с одной стороны, позволит притормозить отток депозитов из банков в RU, из-за повышения ставки и сдерживания обменного курса. С другой стороны, может привести к каскадному дефолту по потребительским кредитам из-за резкого удорожания (если ставки по последним будут пересмотрены банками по новой базовой стоимости средств в 20%) и на фоне массовых увольнений.

Однако следует отметить, что хотя решение ЦБР по ставке в 20% и является убийственным для банковской системы в горизонте до конца года, однако стало эффективным для стабилизации банковской системы рф на март месяц.

Кризис платежей

10 марта Visa, а к концу марта и MasterCard заблокируют более 100 миллионов карт, эмитированных российскими банками, для расчетов внутри страны. (С 4 марта эти 100 миллионов карт отключены от международных транзакций, что уже привело к краху личных финансов более 3 миллионов россиян, проживающих в ЕС и других странах Запада).

То же самое начнется внутри россии уже с 10 марта и продолжится по растущей до конца текущего месяца.

Треть бывших клиентов Visa/MasterCard в рф имеют альтернативные карты российской платежной системы "МИР" (с возможностью подключения к международным частным платежам через китайскую систему UnionPay). Однако здесь возникает сразу несколько производных вопросов:

согласится ли UnionPay обслуживать поток в несколько миллиардов долларов в месяц платежей на Запад?

позволит ли это сделать ЦБР?

каким образом UnionPay будет обеспечивать платежи клиентов российских банков в условиях, когда у этих банков нет достаточных авуаров, чтобы открыть корсчеты в долларах, или открыть сопоставимые по объему в юанях?

(При втором варианте россиян ждут заоблачные комиссии за двойную конвертацию через юань).

Уже текущая неделя покажет нам, насколько быстро россия справляется с построением этой альтернативной системы в условиях, когда все значимые международные платежные системы (PayPall, Payoneer, Wise) заблокировали возможность расчетов для российских резидентов.

В этих условиях систему SWIFT для российских банков через месяц можно будет уже даже не исключать: все равно у многих из них заморожены корсчеты в долларах и евро.

В любом случае, как следует из заявлений западных лидеров, при предстоящем отключении SWIFT России все же оставят возможность получать дозированную часть выручки за экспорт сырья (нефти, газа и т.п.).

Экспорт сырья

Нефть

Вес России – это 5% мирового экспорта нефти. Или 7 млн ​​баррелей в сутки. США и ЕС не скрывают, что в следующем пакете санкций предусмотрено квотирование нефтяного экспорта рф. В короткие сроки на 1,5 млн. баррелей может нарастить добыча Иран, на 1 млн. баррелей Венесуэла и на 2,5 млн. баррелей другие страны ОПЕК. Что останется россии – покажут уже ближайшие две недели. В рф от ренты на нефть и газ зависело в отдельные годы от 50% до 70% доходов Федерального бюджета.

Сегодня ситуация выглядит так, что рф сама в ближайшие недели будет просить квоты для своей нефти на мировом рынке. Из-за ее "токсичности" с начала войны с ней отказываются сотрудничать практически все мировые трейдеры, а банки отказываются производить расчеты.

Выходит парадоксальная ситуация: нефть на Запад и по трубопроводам и танкерам идет, а гарантий за нее рассчитаются – нет.

Газ

За последние 10 лет доля Газпрома в снабжении газом рынка Евросоюза составляла в среднем 24%. В 2020 году "Газпром" нарастил ее до 42% всех газовых поставок в ЕС, а в 2021-м резко уменьшив поставки до 14% добился пиковых цен на газ в $1000+ м³ на спотовом рынке. Как следует из анализа озвученного ведущими европейскими экспертами, в ближайшие 2-3 года Европа не сможет полностью отказаться от российского газа, хоть и ставит своей целью.

К примеру, Германия планирует сократить долю российского газа в структуре своего потребления с нынешних 49% до 10%. Проект "Северный поток-2" объявил на прошлой неделе свое банкротство.

Единственной компанией, по долгосрочным контрактам продолжающей реализовывать нефть российского происхождения URALS является компания Shell. Из-за токсичности россии и отказа покупателей ее нефть реализуется на рынке с беспрецедентными дисконтами в 30 долларов. Shell объявила, что значительную часть средств от продажи она перечислит Украине и добросовестно будет выполнять все решения стран Запада по квотированию продажи российского сырья, которые ожидаются в ближайшее время.

Приближение дефолта

Morgan Stanley объявил, что ожидает дефолта россии 15 апреля, когда истечет срок возможной технической отсрочки по суверенным бондам рф 2023 и 2043 годов. Россия 4 и 6 марта не уплатила проценты по своим долгам. Собственно, ситуация дефолта как государственного, так и корпоративного сектора была запрограммирована решением ЦБР о котором мы писали в прошлом выпуске: рф с 1 марта запретила валютные переводы по договорам займа в пользу нерезидентов россии, что запрограммировало дефолт страны.

Действительно, 6 марта при Министерстве финансов был создан специальный комитет, который вручную будет выдавать лицензии на валютные операции с нерезидентами. Однако прозрачность механизма принятия решений и системы критериев определения целесообразности непонятны.

Прогноз к концу марта

Судя по развитию событий, Запад не вводит и не планирует введение санкций, полностью отрезающих рф от мировой экономики. Закрытие бизнеса более чем 250 мировыми брендами в россии фактически отрезает ее от возможности получать как импортное оборудование, так и импортные промышленные товары, что не может не привести к каскадному банкротству большинства производств и торговых сетей в россии, которое уже началось.

То же касается и полного закрытия российского экспорта, что де-факто уже существует для промышленных товаров кроме сырья.

Как следует из заявлений американских чиновников, в их планы не входит полная блокировка экономики россии, что лишит ее любых экспортных поступлений. Речь идет о том, чтобы минимально квотировать российский экспорт и жестко контролировать платежи за него. Решения на этот счет станут предметом переговоров россии и США в ближайшие две недели.

А между тем, в течение всего марта внутри экономики россии продолжит разворачиваться спираль: безработица – спад торговли – рост цен – растущий дефицит товаров – стремительное обнищание населения. И все это на фоне кризиса платежей по кредитным картам и искусственно сдерживаемого банкротства банковской системы рф.

Читайте также: Категория Новости России До дефолта остался месяц: россии предрекли судьбу Венесуэлы россия может оказаться неспособной выплатить свои долговые обязательства