Укр

По России ударил союзник по ОДКБ

Автор
Анна Пешкова
Дата публикации
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Автор
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Самолет Air Astana Новость обновлена 09 марта 2022, 18:33
Самолет Air Astana

Жители Казахстана не могут улететь на территорию страны-агрессора

Пока Зеленский просит Запад закрыть небо над Украиной, крупнейшая авиакомпания Казахстана отменила перелеты в российские города. Альтернативы отмененным рейсам Air Astana не предоставила, пишет местное СМИ Nur.

Пострадавшие туристы ссылаются на письменное сопровождение к сообщениям об отмене рейсов. В нем идет речь о том, что страховое покрытие полетов отменили, а также – о неком правительственном распоряжении. Если такое решение было, то это — любопытное обстоятельство, ведь Казахстан и Россия – страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности, наряду с Арменией, Беларусью, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. Одна из целей этой организации – защита странами-союзниками территориальной целостности и суверенитета друг друга.

При выборе перелетов из аэропорта Нурсултан Назарбаев в Санкт-Петербург и Омск онлайн видим, что на ближайшие даты они ограничены.

Сайт Air Astana
Сайт Air Astana

Заказать же билеты из Нурсултана в Москву на сайте авиакомпании невозможно.

Сайт Air Astana
Сайт Air Astana

А вот вылеты в Россию из аэропорта Алматы доступны на ближайшие даты.

Сайт Air Astana
Сайт Air Astana

В самой авиакомпании официально не комментировали инцидент. Ее представители только сообщили журналистам, что самолеты не будут летать в РФ временно – "до дальнейшего разрешения вопросов".

Ранее у жителей Казахстана были проблемы не только с полетами в Россию, но и с вылетами из этой страны. По рекомендации Росавиации компании "Аэрофлот", "Победа" отменили все международные рейсы, в том числе в Казахстан. Это решение связано и с опасениями, что российские воздушные суда за границей арестуют. Однако из РФ без проблем можно летать в Минск.

Напомним, что Казахстан ранее отказался отправлять свои войска в Украину по просьбе президента России. В целом же экономика страны-агрессора уже существенно пострадала после многочисленных санкций различных стран и компаний.

Швейцария, в частности, ради Украины нарушила нейтралитет впервые за 206 лет, а США рассматривают возможность ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы изолировать Россию.

Теги:
#Казахстан #Астана #Авиаперелет #Air Astana #Нурсултан
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