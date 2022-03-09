Укр

Еще одна победа украинских военных: уничтожена база врага в Харьковской области

Автор
Анна Пешкова
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Разбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова Новость обновлена 09 марта 2022, 11:11
Разбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова

Российские войска бежали в лес, бросив свою технику

Заручившись помощью Нацгвардии и Теробороны, украинские войска дали отпор русским оккупантам, обстрелявшим Харьков. Уничтожена база врага, находящаяся в 20 км от областного центра — в Дергачах. Из окрестностей этого населенного пункта россияне вели огонь по мирному украинскому городу. Об этом пишет в Facebook глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты бросили свою тяжелую технику и скрылись в лесах, пытаясь добраться в Белгород. Украинцев просят быть бдительными и помогать в их обнаружении.

Бросили рашисты и своего раненного военного, отступая под натиском украинских пограничников из села Андреевка Балаклейского района. Наши защитники взяли российского военного в плен.

Не увенчался успехом и вчерашний авианалет россиян на Изюм. Харьков же полностью подконтролен Украине, хотя российские войска и продолжают обстреливать дома мирных жителей и инфраструктуру города.

Напомним, что путинская армия вновь обстреляла Дергачи ночью 9 марта. Также сообщалось, что приказы бомбить Харьков отдавал российский генерал-майор Олег Маковецкий, который сам родился в Харьковской области.

Ранее "Телеграф" писал, что потери российской армии уже составляют более 12 тысяч человек. Украинцы уничтожили еще одного вражеского офицера — Юрия Агаркова. С начала вторжения 24 февраля российская армия потеряла уже более 300 танков и более 1000 боевых бронированных машин.

Теги:
#Харьков #Авианалет #Новости ВСУ #Потери России #Дергачи
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