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Харьков в огне: как в городе прошла ночь накануне 12 дня войны (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Ночью Харьков пылал от зарева пожаров Новость обновлена 07 марта 2022, 07:40
Ночью Харьков пылал от зарева пожаров

Местные жители делают все, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный противником

Ночь с 6 на 7 марта была весьма беспокойна в некоторых городах Украины, где продолжаются бои против российских оккупантов. Среди них — и Харьков, который обстреливали несколько раз, что привело к возникновению ряда пожаров.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные новостные Telegram-каналы.

Предупреждаем заранее: практически все видео в материале содержат нецензурную лексику (строго 18+).

Отметим, что из-за возгораний пострадали не только объекты инфраструктуры, но и студенческие общежития, а также частные дома. Один из больших пожаров охватил чье-то домохозяйство на Алексеевке.

Также, по словам очевидцев, в ночь на понедельник пожар вспыхнул в общежитии педагогического университета, которое расположено на проспекте Людвига Свободы.

Помимо этого были пожары на Академика Проскуры и Клочковской.

Пострадал от обстрелов и проспект Победы — у людей в домах повышибало окна, а во дворе одного из домой остался огромный след от прилетевшего снаряда.

Напомним, ранее мы писали о том, как жизнь последних дней в Харькове характеризует один из местных жителей. Среди прочего мужчина отметил, что нападения россиян стали одновременно и более хаотичными, и практически предсказуемыми. Впрочем, вред, наносимый такими атаками, все еще весьма и весьма большой.

Теги:
#Украина #Пожар #Харьков #Россия #Война #Обстрелы
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