"Начинают валить уже просто чем есть": харьковчанин рассказал о жизни города в облоге оккупантов

К двенадцатому дню российского вторжения в Украину Харьков стал еще больше страдать от бомбежек и обстрелов. Также участились авиаудары, хотя особо прицельных обстрелов и не происходит. В основном враг выбирает рандомные цели и просто расстреливает боеприпасы.

Свое видение ситуации внутри Харькова расписал представитель партии "ДемСокира" Никита Соловьев в Facebook.

По его мнению, российские солдаты действительно живут в своем придуманном мире. Даже телебашню решили уничтожить, надеясь, что в городе хоть что-то поменяется.

Также, говорит Соловьев, больше всего от обстрелов продолжает страдать Салтовка.

"Методично хе*ачат по жилым зданиям, по неработающим ТРЦ и рынку, — говорит политик. — Такое впечатление, что там никто не целится вообще, а стреляют тупо "в сторону противника". А попадают только за счет того, что бьют по району с очень уж плотной высотной застройкой. Обстрелы других районов носят эпизодический характер. Салтовку ровняют который день подряд".

Представитель "ДемСокири" считает, что этот район Харькова постоянно страдает лишь из-за "удобства" российских оккупантов — мол, ее можно достать с "условно безопасной позиции".

"Такое впечатление, что управляемые, относительно технологичные боеприпасы у них заканчиваются и они начинают валить уже просто чем есть. Но так как они и раньше били много просто по жилой застройке, то ничего особо не изменилось. Разве что, как я уже говорил, по моим впечатлениям средняя мощность боеприпаса выросла", — поясняет Никита Соловьев.

Мужчина предполагает, основываясь лишь на личных наблюдениях, что сейчас может начаться уже последняя серьезная волна атак. Потому что от бессилия победить противник решил просто нанести побольше разрушений.

"Вокруг Харькова ВСУ и ТРО продолжают ловить этих убогих. Сегодня [6 марта — ред.] отличились ТРО. Не просто раздолбали какую-то колонну в лесу. А умудрились из нее захватить неповрежденной немало техники. ВСУ сегодня результатами не хвастались. Но раз опять к нам перли через границу, а под городом их нет, значит их успели утилизировать", — предполагает политик.

Также Соловьев подчеркивает, что война продолжается также и на информационном фронте. Очень много фейков, направленных на то, чтобы запугать. При чем их становится в разы больше ближе к вечеру и ночи. Их продолжают распространять, а некоторые — активно верить, даже не взирая на то, что предыдущие не оправдались.

В целом же Харьков продолжает стоять и держать удар. Местами в магазинах появляются новые продукты, становится меньше бардака вокруг, а сплоченность местных жителей только растет.

Напомним, что Харькову, как и ряду других, наиболее пострадавших от налета российских нацистов населенных пунктов, 6 марта было присвоено звание "город-герой".

При этом обстрелы продолжаются, а некоторые из снарядов прилетают даже в особо опасные объекты, где хранятся ядерные установки для изучения природы атома.