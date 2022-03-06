Харьков снова пострадал от ночных налетов: какая ситуация в городе
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Рынок лежит в руинах, были обстреляны техникум и военная часть
Харьков уже одиннадцатый день остается одним из самых горячих направлений фронта в войне против россии. Ночь с 5 на 6 марта не была спокойной, ведь враг вел обстрелы, а также бомбардировал отдельные объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины и местные Telegram-каналы.
Как сообщают правоохранители, больше всего от атак российских оккупантов пострадали центральные районы города. "Традиционно" захватчики производили обстрелы жилых массивов.
Местные говорят, что взрывы были слышны в районе ХТЗ, Салтовки, Журавлевки, Алексеевки, Новых Домов и других харьковских улиц.
Прицельные атаки ведутся не только с воздуха, но и с земли. Сообщается, что в результате обстрелов жертвы среди гражданских, также немало раненых, однако конкретной цифры не называют.
Известно, что разрушен Новосалтовский рынок, также под огонь захватчика попала одна из воинских частей Харькова и техникум на улице Жуковского.
При этом горожане продолжают сопротивляться. А из других регионов Украины в Харьков доставляют гуманитарные грузы, причем в больших количествах.
По информации от "Укрзализныци", в город за последние сутки было отправлено более 50 тонн "гуманитарки". Железнодорожники занимаются вывозом людей в безопасные регионы страны. Только на 5 марта ожидается сразу несколько поездов, которые помогут временным беженцам уехать из Харькова.
Напомним, ранее мы писали, как ситуацию в городе характеризует мэр Игорь Терехов. По его словам, десять дней войны превратили миролюбивых харьковчан в настоящих бойцов, стремящихся дать отпор российскому врагу.
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