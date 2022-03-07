Гаага ждет: Украина уже знает, кто приказал бомбить мирный Харьков

Приказы бомбить Харьков отдавал генерал-майор Олег Маковецкий родом из Чугуева.

Российский генерал, который приказывал российским военным наносить авиаудары по Харькову, родом из Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"Генерал РФ, который дал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", — сообщила Генпрокурор.

В свою очередь советник МВС Антон Геращенко сообщает, что приказ на бомбардировку Харькова дает генерал-майор Олег Маковецкий. Он родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.

О том, что приказы отдавал генерал, стало известно, от пилота российского самолета сбитого под Харьковом, которого удалось поймать и допросить. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже. На допросе он сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Позже в сети Telegram-канал Украина 24 опубликовал и фото генерал-майора Олега Маковецкого. Сообщается также, что он был отмечен русским командованием бомбардировки сирийских городов.

Отметим, что с начала войны враг беспощадно бомбит Харьков, не оставляя попыток захватить город. 6 и 7 марта состоялась очередная массированная бомбардировка города. Враг проводил воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и ближайших населенных пунктов.

В результате вражеских атак погибло по меньшей мере 8 человек.