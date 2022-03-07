Укр

Пилота, бомбившего Харькова, поймали и допросили: жена просит оставить в живых (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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У задержанного есть жена и дети Новость обновлена 07 марта 2022, 09:58
У задержанного есть жена и дети

Свои действия он оправдывает приказом свыше

В Харькове украинским защитникам удалось разыскать и задержать одного из пилотов истребителя, подбитого на подлетах в городе вечером 6 марта. Оккупант рассказал, кто отдает ему приказы и по каким направлениям он уже работал.

Об этом сообщает "Общественное", передает "Телеграф".

Как признался сам пленник на камеру, он подполковник, занимает должность командира 47-го авиаполка из Воронежа. По его словам, трижды вылетал в украинское небо — обстреливал территорию между Изюмом и Балаклеей.

Задержанный утверждает, что получает конкретные координаты от начальства и просто выполняет приказ. На вопрос, знал ли о возможном причиненном вреде гражданским, стыдливо отводит глаза от камеры.

Пока его держат в одном из райотделений полиции Харькова. Другого пилота, тоже находившегося на борту истребителя, пока еще ищут.

Отметим, что задержанному разрешили перед допросом поговорить с супругой. Он попросил успокоить мать и передать приветствие детям. При этом жена постоянно интересовалась, оставят ли его в живых.

Добавим, что, несмотря на все зверства, устроенные рашистскими оккупантами в Украине, наши военные продолжают соблюдать Женевскую конвенцию. Это значит, что пленные получают пищу, при необходимости лекарства и медпомощь, а само их состояние должно определяться как удовлетворительное.

При этом у нас уже так много задержанных военнослужащих, что для их содержания, вероятно, понадобятся специальные лагеря.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война #Пленные #Истребитель #Пилот
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