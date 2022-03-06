Еще один истребитель оккупантов сбит под Харьковом (видео)

Захватчики продолжают терять самолеты в украинском небе.

В воскресенье, 6 марта, на 11-день полномасштабного вторжения рф в Украину под Харьковом был сбит российский истребитель.

Видео падения самолета оккупантов доступно на telegram-канале советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко.

По информации Штаба обороны Харьковщины, примерно в 18:15 по местному времени подразделением Национальной гвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе Харьковского авиационного завода. Пилот вражеской техники катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей (пригород Харькова).

Напомним, утром 6 марта украинская ПВО в Харькове сбила российский штурмовик Су-25.

Напомним, 6 марта российские оккупанты ударили "Градом" в объект с ядерной установкой в Харькове. Кроме того, в воскресенье украинские защитники разбили колонну врага, направлявшуюся в сторону Харькова. Ночью город продолжал подвергаться варварским атака со стороны россиян. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что харьковчане едины в своем желании противостоять оккупанту.