Засыпанный снегом росгвардеец и и разбитая техника: видео уничтоженной под Харьковом колонны рашистов

Украинские защитники разбили колонну врага, направлявшуюся в сторону Харькова.

Вот уже одиннадцатый день идет война между россией и Украиной, которую развязал диктатор владимир путин, и уже одиннадцать дней воины украинской армии мужественно сражаются с армией рф, безжалостно уничтожая врага и вражескую технику колоннами.

На странице Юри Бутусова в Фейсбуке утром 6 марта было опубликовано новое видео, на котором видно уничтоженную колонну российской техники вместе с личным составом армии рф.

"А это вторая колонна Росгвардии, разбитая под Харьковом. Эпично выглядит, занесённый снегом росгвардеец, прилёгший рядом с машиной" — пишет Бутусов в подписи под видео.

На ролике видно, как посредине трассы на подъезде до Харькова стоит длинная колонна боевых машин, которые парни из ЗСУ разбили в пух и прах. Автор видео также отметил, что российские солдаты видимо реально думали, что им с легкостью получится захватить украинскую территорию, о чем говорит их военный инвентарь. Судя по каскам, щитам и дубинкам, кажется, что солдаты из этой колонны ехали разгонять демонстрацию, а не воевать.

Напомним, что в субботу, 5 марта, российские оккупанты потеряли 4 вертолета на Николаевщине. Примечательно, что один из морпехов сбил сразу три единицы техники. Также было сбито 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

Тем временем скоро по всей россии пройдут похороны российских солдат, которых за десять дней войны в Украине погибло более 11 тысяч. На фоне больших потерь на фронте путин снова угрожает Украине.