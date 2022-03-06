Терехов рассказал о желании харьковчан бить русских: "Такого не было никогда"

Ни один украинец не простит россии то, что она сделала с его страной

Харьков, являющийся одной из самых горячих точек российско-украинской войны, постоянно подвергается бомбежкам и обстрелам. Однако местные жители, как никогда, едины в своем желании противостоять оккупанту и любви к нашей армии.

Такими наблюдениями за горожанами после десяти дней войны поделился мэр города Игорь Терехов, передает "Гордон".

По словам чиновника, рф за эти десять дней сделала так, чтобы настроить украинцев максимально против себя. А еще — воспитала боевой дух даже у тех, кто был от него далек.

"Это не 14-й год. Сегодня все в едином порыве настроены бить врага", — подчеркивает Терехов.

Он отмечает, что сейчас в Харькове очень много злых на россию людей. Значительный процент среди них — женщины, которые ежедневно интересуются, как обстоит ситуация и когда же мы наконец-то выбросим оккупанта окончательно.

Также повысился процент доверия к представителям ВСУ. Как объясняет Игорь Терехов, Харьков всегда был миролюбивым городом. Впрочем, война поменяла все.

"Мы никогда не думали, что у нас такая армия, — с восторгом отзывается чиновник. — Я уверен, пройдет война, и очень много молодых ребят, к примеру те, которые сейчас работают волонтерами, пойдут служить по контракту. Потому что армия сейчас — это наша гордость".

Отметим, что сейчас в Генштабе ВСУ уверены: оккупанты пытаются максимально сосредоточить свое внимание на трех городах, и среди них есть Харьков. Однако получается это у врага не слишком хорошо.

Однако город постоянно находится под бомбардировками российских снарядов. К примеру, центр Харькова превратился в настоящие руины, а лишь накануне было совершено два налета — на воинскую часть и спорткомплекс. Впрочем, горожане сдаваться не собираются