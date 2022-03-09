Укр

Евросоюз вводит новые санкции против россиян за вторжение в Украину: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Урсула фон дер Ляйен Новость обновлена 09 марта 2022, 21:37
Урсула фон дер Ляйен

ЕС бьет санкциями по рф.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Европейский Союз расширил санкционные списки россиян.

Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Урсулы, в санкционный список ЕС попали 160 россиян — 146 членов Совета Федерации и 14 бизнесменов вместе с членами их семей.

"Мы ужесточаем ряд санкций в ответ на военную агрессию россии против Украины, включаем в санкционные списки еще 160 лиц: олигархов, членов Федерального Совета", — написала фон дер Ляйен.

На сайте Еврокомиссии отметили, что санкции ЕС ударят еще и по 14 российским бизнесменам и олигархам, работающих в ключевых секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для российской федерации, в частности, в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Санкции также затронут членов их семей.

Напомним, именно Совет Федерации одобрил введение войск на территорию других государств, после чего началось полномасштабное вторжение рф в Украину.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе указали на вину непризнанного президента Беларуси александра лукашенко в развязывании войны рф в Украине.

Теги:
#Евросоюз #Война с Россией
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