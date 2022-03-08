Укр

В ЕС указали на вину лукашенко в развязывании войны путина против Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Два диктатора сейчас терроризируют Украину Новость обновлена 08 марта 2022, 06:01
Два диктатора сейчас терроризируют Украину

Европа по-прежнему пытается взывать к благоразумию

Виновником начала полномасштабной войны против украинского народа, которая длится уже 13 день подряд, является не только кровавый диктатор владимир путин. Среди главных "претендентов" на скамью подсудимых в Европе называют белорусского пособника терроризма александра лукашенко.

Такое заявление опубликовал Евросоюз, передает "Украинская правда".

В ЕС подчеркивают, что происходящее в Украине является именно что войной, а не "военной спасательной операцией". Такие действия российской армии грубо нарушают правила ведения войны, а также попирают существование международного права.

"Мы также повторяет наш призыв к Беларуси — не поддерживать российскую агрессию и выполнять свои международные обязательства", — отмечается в заявлении ЕС.

Россию призывают немедленно прекратить огонь и вывести свои войска из Украины. Однако пока кремль не показывает готовности идти на подобные шаги.

Это подтверждают и переговоры касаемо войны, которые ведутся между Украиной и россией. Как известно, членам делегаций не удалось прийти к какому-либо глобальному консенсусу. Пока речь идет исключительно о создании "зеленых" гуманитарных коридоров для наиболее осажденных городов.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Евросоюз #Война #Владимир Путин #Александр Лукашенко
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