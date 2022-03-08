До дефолта остался месяц: россии предрекли судьбу Венесуэлы

россия может оказаться неспособной выплатить свои долговые обязательства

Шансы на то, что россия окажется способной погасить свои обязательства по внешнему государственному долгу начали стремительно таять после начала вторжения в Украину.

Как информирует Bloomberg, аналитики Morgan Stanley & Co склоняются к тому, что страна может объявить дефолт до 15 апреля.

"Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. В случае дефолта он вряд ли будет похож на обычный, вместо этого с Венесуэлой, пожалуй, самое подходящее сравнение", — сообщил глобальный руководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков Саймон Уэвер.

Он отметил, что российское правительство до 15 апреля должно провести выплаты по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, а потому дата объявления дефолта выбрана не просто так.

Сейчас инвесторы оценивают российские облигации с погашением в 2023 году в 29 центов, что является самым низким показателем за всю историю.

При этом не исключено, что вскоре они упадут еще ниже и могут приблизиться к показателям в 10 центов.

Согласно подсчетам инвесторы в суверенный долг россии с начала года понесли убытки в среднем 81%, а худшие результаты в 2022 показала лишь Беларусь, там они потеряли 93%.

Стоит отметить, что 7 марта российская национальная валюта обновила рекорд стоимости и упала ниже отметки в 142 рубля за доллар.