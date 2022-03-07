Курс рубля обновил исторический минимум

Курс российского рубля в понедельник снова упал на фоне российско-украинской войны - 142 за доллар

Уже 12-й день Украина продолжает давать решительный отпор оккупантам. И пока российские захватчики продолжают обстреливать мирные украинские города, простые россияне уже ощущают на себе все санкции, которые ввели против рф страны Европы и США.

По состоянию на вечер 7 марта курс российского рубля в понедельник снова упал, обновив исторический минимум – 142 долларов.

"Рубль, спокойной ночи. Давай до 200 сегодня, чтобы завтра думать о новых рекордах. Земля стекловатой. Что оккупанту, что его недостране, что их недовалюте", — написал на своем канале депутат Алексей Гончаренко.

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Напомним, что уже после признания рф "независимости" "ЛДНР" западные страны утвердили санкции против российских компаний и физических лиц, которые с началом агрессии против Украины только растут. Курс российского рубля рухнул после того, как США и страны Евросоюза объявили о намерении ввести санкции против Центробанка и отключить ряд банков РФ от SWIFT, — это делает российские активы неликвидными для международных партнеров.

В результате агресии кремля против Украины первые плоды россияне начали пожинать в воскресенье, 27 февраля — у банкоматов в россии были очереди, а в магазинах нельзя было расплатиться некоторыми картами.