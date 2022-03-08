"Вагнеровцы" уже удобряют украинскую землю? Разведка показала интересную находку

Разведчики нашли у убитых оккупантов жетоны, которые раздавались "вагнеровцам" в Сирии.

Вооруженные силы Украины, которые продолжают отбивать наступление российских оккупантов, уже приступили к ликвидации боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

"Пополняя резервы оккупационных войск россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом свидетельствуют найденные у уничтоженных оккупантов жетоны, которые им выдавались во время боевых действий в Сирии.

ГУР МО напоминает, что боевики ЧВК "Вагнера" уже воевали в Украине в 2014 году, а после этого засветились в Сирии, Судане и других странах. Независимая миссия ООН установила, что действия этих наемников расцениваются как военные преступления, а ЕС даже ввел против ее членов и руководителей персональные санкции.

В сообщении не указано, где именно были ликвидированы наемники, однако в сводке Генштаба от 7 марта указывалось, что россия хочет задействовать их для штурма Киева вместе с "кадыровцами".