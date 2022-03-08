На штурм Киева собираются бросить "кадыровцев" и "вагнеровцев": подробности
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В ВСУ рассказали, как идут дела с отражением наступления российских захватчиков.
Оккупационная армия вот в течение 12 дней пытается вести наступление на украинские города, и подвергает их массированным обстрелам, но испытывает серьезные проблемы с боевым духом, из-за чего участились случаи дезертирства.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
В частности, отмечается, что враг фокусирует усилия на следующих направлениях:
- установка сухопутного коридора из Крыма в сторону материковой части россии;
- установка полного контроля над Мариуполем;
- окружение Киева;
- выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.
В частности отмечается, что в течение суток враг пытался провести перегруппировку, чтобы начать штурм украинской столицы и привлекает для этого наиболее боеспособные подразделения, включая кадыровцев и боевиков ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
Наблюдается большая концентрация войск у населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов. В частности сообщается, что противник пытается перейти в атаку возле Бышева.
У населенных пунктов Тарасовщина и Раковка оккупанты форсировали реку Ирпень, но понесли серьезные потери и были вынуждены остановить наступление.
Также враг пытается блокировать Чернигов и перейти в наступление на Сумы. Также отмечаются попытки наступать на Канев и Новомосковск.
А вот по направлению на Северодонецк противник был остановлен, но пытается возобновить наступательные действия.
Провалилось наступление оккупантов на город Изюм, там враг понес потери и отступил.
В сообщении указывается, что россияне также пытаются наступать также по направлению Днепра и Запорожья. А также концентрируют усилия в сторону Мариуполя и Николаева, хотя и не достигли там никакого успеха.
"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе напомнили, что возле Харькова был ликвидирован генерал-майор оккупационных сил Виталий Герасимов, а также были ранены и убиты несколько старших офицеров.