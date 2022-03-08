На штурм Киева собираются бросить "кадыровцев" и "вагнеровцев": подробности

В ВСУ рассказали, как идут дела с отражением наступления российских захватчиков.

Оккупационная армия вот в течение 12 дней пытается вести наступление на украинские города, и подвергает их массированным обстрелам, но испытывает серьезные проблемы с боевым духом, из-за чего участились случаи дезертирства.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В частности, отмечается, что враг фокусирует усилия на следующих направлениях:

установка сухопутного коридора из Крыма в сторону материковой части россии;

установка полного контроля над Мариуполем;

окружение Киева;

выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

В частности отмечается, что в течение суток враг пытался провести перегруппировку, чтобы начать штурм украинской столицы и привлекает для этого наиболее боеспособные подразделения, включая кадыровцев и боевиков ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Наблюдается большая концентрация войск у населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов. В частности сообщается, что противник пытается перейти в атаку возле Бышева.

У населенных пунктов Тарасовщина и Раковка оккупанты форсировали реку Ирпень, но понесли серьезные потери и были вынуждены остановить наступление.

Также враг пытается блокировать Чернигов и перейти в наступление на Сумы. Также отмечаются попытки наступать на Канев и Новомосковск.

А вот по направлению на Северодонецк противник был остановлен, но пытается возобновить наступательные действия.

Провалилось наступление оккупантов на город Изюм, там враг понес потери и отступил.

В сообщении указывается, что россияне также пытаются наступать также по направлению Днепра и Запорожья. А также концентрируют усилия в сторону Мариуполя и Николаева, хотя и не достигли там никакого успеха.

"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе напомнили, что возле Харькова был ликвидирован генерал-майор оккупационных сил Виталий Герасимов, а также были ранены и убиты несколько старших офицеров.