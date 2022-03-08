На штурм Києва збираються кинути "кадировців" та "вагнерівців": подробиці

У ЗСУ розповіли, як йдуть справи із відбиттям наступу російських загарбників.

Окупаційна армія ось протягом 12 днів намагається вести наступ на українські міста, і наражає їх на масовані обстріли, але зазнає серйозних проблем з бойовим духом, через що почастішали випадки дезертирства.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, зазначається, що ворог фокусує зусилля на наступних напрямках:

встановлення сухопутного коридору з Криму у бік материкової частини Росії;

встановлення повного контролю за Маріуполем;

оточення Києва;

вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Зокрема зазначається, що протягом доби ворог намагався провести перегрупування, щоб розпочати штурм української столиці та залучає для цього найбільш боєздатні підрозділи, включаючи кадировців та бойовиків ПВК "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

Спостерігається велика концентрація військ біля населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. Зокрема, повідомляється, що противник намагається перейти в атаку біля Бишева.

Біля населених пунктів Тарасівщина та Раківка окупанти форсували річку Ірпінь, але зазнали серйозних втрат і були змушені зупинити наступ.

Також ворог намагається блокувати Чернігів та перейти у наступ на Суми. Також відзначаються спроби наступати на Канів та Новомосковськ.

А ось у напрямку на Сєвєродонецьк противника було зупинено, але він намагається відновити наступальні дії.

Провалився наступ окупантів на місто Ізюм, там ворог зазнав втрат і відступив.

У повідомленні зазначається, що росіяни також намагаються наступати також у напрямку Дніпра та Запоріжжя. А також концентрують зусилля у бік Маріуполя та Миколаєва, хоч і не досягнули там жодного успіху.

"Загалом морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій силі та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі нагадали, що біля Харкова було ліквідовано генерал-майора окупаційних сил Віталія Герасимова, а також поранено та вбито кількох старших офіцерів.