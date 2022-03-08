"Вагнерівці" вже удобрюють українську землю? Розвідка показала цікаву знахідку

Розвідники знайшли у вбитих окупантів жетони, які давали "вагнерівцям" у Сирії.

Збройні сили України, які продовжують відбивати наступ російських окупантів, уже розпочали ліквідацію бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

"Поповнюючи резерви окупаційних військ росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ЧВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це свідчать знайдені у знищених окупантів жетони, які видавалися під час бойових дій у Сирії.

ГУР МО нагадує, що бойовики ПВК "Вагнера" вже воювали в Україні у 2014 році, а після цього засвітилися у Сирії, Судані та інших країнах. Незалежна місія ООН встановила, що дії цих найманців розцінюються як військові злочини, а ЄС навіть запровадив проти її членів та керівників персональні санкції.

У повідомленні не зазначено, де саме були ліквідовані найманці, однак у зведенні Генштабу від 7 березня вказувалося, що росія хоче задіяти їх для штурму Києва разом із "кадировцями".